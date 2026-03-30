Патриарх Даниил разговаря с Йерусалимския патриарх Теофил III

Днес, 30 март 2026 г., Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил проведе телефонен разговор с Негово Блаженство Йерусалимския патриарх Теофил III. Това съобщиха от пресцентъра на БПЦ-БП.

В хода на разговора Предстоятелят на Българската православна църква – Българска патриаршия изрази своята загриженост от тревожните новини във връзка с продължаващите военни действия в Близкия Изток и съобщенията за ограничаване на достъпа до храма „Възкресение Христово".

Йерусалимският патриарх запозна патриарх Даниил с актуалната обстановка в Йерусалим и региона, изтъквайки уверенията, които има, че богослуженията по време на Страстната седмица и на пасхалния период няма да бъдат прекъсвани, а представителите на Поместните църкви ще имат достъп до храма за Благодатния огън, както всяка година досега.

Българският патриарх Даниил изрази своята безрезервна подкрепа към светата древна Йерусалимска патриаршия – „Майка на Църквите", и към многострадалното ѝ паство, което преминава през големи изпитания.

Той увери своя събрат, че православният български народ се моли всекидневно за светата Сионска Църква и за всички, които страдат от военните конфликти. Разговорът завърши с благопожелания за мир в региона и по света, и за светло посрещане на Празника на празниците – Възкресението на нашия Господ Бог и Спасител Иисус Христос.