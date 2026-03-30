Близо 200 тона отпадъци бяха събрани в пролетното почистване на София този уикенд

Съвместните усилия на граждани и институции показаха, че когато сме обединени, резултатът е бърз и видим

Над 200 тона отпадъци бяха събрани и извозени в рамките на кампанията за пролетно почистване на София, която се проведе на 28 и 29 март. В инициативата се включиха повече от 1000 доброволци на близо 60 локации в различни райони на града. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

"Това, което миналата есен беше реакция в труден момент, днес се случва организирано. Показахме, че една ситуация може да се промени, когато хората повярват, че тяхната намеса има значение и това е, което прави разликата. Можем да действаме заедно не само когато има проблем, а и когато искаме да направим нещо добро за града си," каза кметът на София Васил Терзиев, който се включи в акцията в район "Люлин".

Кампанията, организирана от Столична община и Столичен инспекторат, събра граждани, доброволчески организации, институции и бизнес, които със съвместните си усилия допринесоха за по-чиста градска среда.

Още от първия ден в почистването се включиха семейства с деца, ученици и учители, доброволчески организации и компании, които работиха рамо до рамо на терен. Почистени бяха междублокови пространства, градинки, детски и спортни площадки и други обществени зони, които се използват ежедневно от жителите на града.

Въпреки променливите метеорологични условия, доброволците показаха висока ангажираност и последователност, като работата продължи във всички заявени точки. Организацията на място и извозването на събраните отпадъци бяха осигурени от екипите на Столичния инспекторат и общинските предприятия.

В рамките на кампанията значителен обем отпадъци беше събран в района на Люлин, където само за няколко часа бяха извозени над 50 тона отпадъци, клони и растителна маса. Районът е сред местата, в които през последните месеци се прояви висока гражданска активност при възникналите затруднения с управлението на отпадъците. Резултатите от настоящата кампания показват подобрена организация и координация на дейностите, както и ефективно взаимодействие между граждани и институции.

На 29 март беше почистено и Симеоновско шосе от доброволците от „Аз за теб. Ние за тях", които събраха и извозиха близо 5 тона отпадъци, почиствайки наносите от пясък, кал и обработки против заледяване. Инициативата им бе насочена основно към намаляване на фините прахови частици. В дейностите се включиха и екипите на Столичния инспекторат, начело с директора д-р Павлин Коджахристов, като след почистването булевардът беше измит под негов контрол.

В реализирането на инициативата се включиха Palltex и GTC Bulgaria, които осигуриха ръкавици и светлоотразителни жилетки за доброволците, а Михалково предоставиха вода за участниците по време на почистването. Театър София също подкрепи инициативата, защото културата не е само това, което се случва на сцената – тя е и грижата за средата, в която живеем. Ключов принос има и доброволецът Димитър Митев - един от лидерите по райони, който създаде сайта на инициативата и чрез използване на AI инструменти улесни процеса по обособяване на локации и записване на координатори – съществена подкрепа за организацията на кампанията.

Пролетното почистване отново показа, че грижата за града е споделена отговорност и че с общи действия може да бъде постигната реална промяна в средата, в която живеем.