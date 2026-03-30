Оставиха в ареста 32-годишен, обвиняем за убийство в село Острово

Окръжният съд в Разград наложи мярка за неотклонение „задържане под стража“ на 32-годишен мъж от село Острово. Той е привлечен като обвиняем за умишлено убийство на свой съселянин, съобщиха от пресцентъра на Разградския окръжен съд.

По данни на обвинението престъплението е извършено през нощта на 26 март в жилище в селото. След възникнал скандал обвиняемият е умъртвил 54-годишен мъж. Спрямо мъжа с инициали И.И. е повдигнато обвинение за тежко престъпление по Наказателния кодекс, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Съдът е приел, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение за съпричастността на обвиняемия към деянието. Отчетени са също високата степен на обществена опасност и данните за предходни осъждания. Мъжът е осъждан многократно, като последното му наказание „лишаване от свобода“ е изтърпяно в края на януари 2026 г., пише БТА.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Варна в законоустановения срок, допълват от Разградския окръжен съд.