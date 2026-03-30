Община Павликени: Има опасност язовир "Александър Стамболийски" да прелее

Дима Максимова

[email protected]

В Община Павликени е получена информация, че се очаква тази вечер язовир „Александър Стамболийски" да прелее.
Това се случва вследствие на голямото количество валежи през последните дни в района на водосбора на река Росица, въпреки предварителното изпускане на водни количества от язовира. Очакваният дебит при преливането е над 100 куб. м в секунда.
„Към момента няма непосредствена опасност за населението, но ситуацията изисква повишено внимание", съобщават от местната управа.

Жителите на ниските части на населените места по поречието на река Росица, както и земеделците, животновъдите и рибарите, се призовават да следят нивото на реката.

От Община Павликени дават конкретни препоръки да се преместят животни, техника и инвентар от ниските места; да не остават в близост до реката; да не преминават през залети участъци; да избягват риболов и разходки край реката.

Уведомени са всички кметове на кметства, а екипите на РС ПБЗН и Доброволното формирование са в готовност да реагират при нужда.

Гражданите могат да подават сигнали за залети площи или заклинени дървени трупи на мостовите съоръжения на горещия телефон на Община Павликени: 0800 80 404 (безплатно) и 0888 096 099 (дежурен).

„Община Павликени продължава да следи обстановката и ще информира своевременно при промяна", уверяват от администрацията.

