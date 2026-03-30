Обвиниха четирима за имотни измами, един от тях и за документно престъпление и подкуп

На 26.03.2026 г. Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняеми четири лица за участие в организирана престъпна група, действала от 2023 г. на територията на страната и създадена с користна цел (престъпление по чл. 321, ал. 3 НК). Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Един от обвиняемите е привлечен и:

- за документно престъпление, извършено с три деяния в периода от 10.04.2024 г. до 09.09.2024 г. в гр. София, като според доказателствата, събрани в хода на разследването, съзнателно се ползвал от предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот и констативен протокол към същия, на които бил придаден вид, че са подписани от друго лице в качеството му на продавач, като за самото им съставяне от обвиняемия не може да се търси наказателна отговорност. Документите били представени пред арбитър при Софийски търговски арбитражен съд (СТАС), пред съдия от Софийски градски съд и пред частен съдебен изпълнител (чл. 316, вр. чл. 309, ал. 1, вр. чл. 26 НК).

- за това, че в периода от декември 2023 г. до януари 2024 г. в гр. София се е сговорил за извършване на престъпления в страната, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години и с цел имотна облага (чл. 321, ал. 6 НК).

- за подкуп, извършен с две деяния в периода май 2024 г. - декември 2024 г. в гр. София, като обещал и дал сума от 3 000 лв. на арбитър по арбитражно дело по описа на СТАС да не вземе мерки за изясняване на обстоятелствата по делото в нарушение на чл. 20, ал. 1 от Правилника на СТАС и да подпише изготвено от друго лице арбитражно решение в нарушение на чл. 38, ал. 6 от Правилника на СТАС (чл. 305, ал. 1, вр. чл. 304, ал. 2, вр. чл. 26 НК).

Трима от обвиняемите са с мярка за неотклонение парична гаранция в размер на по 50 хил. евро.

Обвиненията са изготвени след събиране на достатъчно доказателства в рамките на разследване, извършвано от екип от следователи в СО-СГП под ръководство и надзор на екип от наблюдаващи прокурори в СГП и след акция, проведена съвместно с ДАНС и със съдействието на ГДБОП.

На 25.03.2026 г., след предварително разрешение на Софийски градски съд, както и в условията на неотложност, са проведени претърсвания и изземвания на леки автомобили, жилищни обекти и офиси, както и обиски на лица. Приобщени са множество веществени доказателства, сред които документи, електронни устройства, електронни подписи.

Разследват се имотни измами на лица в уязвимо социално положение, които са потенциално застрашени от посегателства спрямо тяхното имущество. Проверяват се сделки с множество недвижими имоти на територията на гр. София и в други райони на страната. Обект на разследване са и финансови потоци, с оглед установяване евентуално извършено изпиране на пари и данъчни измами през т. нар. „кухи" фирми.

Работата по случая продължава под ръководството и надзора на СГП.