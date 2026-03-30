Конфискувани са около 2,5 млн. евро във фалшиви банкноти в Румъния и България

Около 2,5 милиона евро във фалшиви банкноти са били конфискувани в Румъния и България в резултат на действията на полицаите и прокурорите в случая с нелегалната фабрика за пари в североизточния окръг Сучава, съобщи днес румънският министър на вътрешните работи Каталин Предою, цитиран от Аджерпрес и БТА.

"2,5 милиона евро във фалшиви банкноти - извадени от обращение в Румъния и България! Това не е само успешна акция, а конкретен пример за борбата на Министерството на вътрешните работи срещу организираната престъпност: нелегална фабрика за фалшиви банкноти, разбита от румънските и български полицаи", написа във Фейсбук министърът.

Той добави, че групата е действала на територията на Румъния и България и е произвеждала фалшиви банкноти от 50, 100 и 200 евро, а лидерът на организацията е създал нелегална печатница в окръг Сучава.

"Бригадите за борба с организираната престъпност в Яш и Сучава, заедно с прокурорите от Дирекцията за борба с организираната престъпност и тероризма (DIICOT), извършиха обиски в жилища и откриха "фабриката за пари", разположена в изолиран имот, намиращ се в процес на строеж. Искам да отбележа изключителното сътрудничество между Румънската полиция и полицията на България", подчерта още Предою.

Той уточни, че в резултат на разследването три лица са задържани и в последствие оставени в ареста за 30 дни в Румъния, а други петима са арестувани в България. Около 2,5 милиона фалшиви евро са конфискувани, от които 1 281 400 в Румъния. Иззето е също оборудване за фалшифициране, включително термопреса, лазерно CNC устройство, принтери, холограми.

Трима румънци са обвинени, че заедно с един италианец са създали организирана престъпна група, която действала в Румъния и България с цел извършване на престъпленията фалшифициране на пари и пускане в обращение на фалшифицирани чуждестранни парични средства, напомня агенцията. Обвиняемите са създали нелегална печатница, предназначена за производство на фалшиви банкноти от 50, 100 и 200 евро, които по-късно били пласирани в Румъния и България.

"Фабриката" била разположена в имот в процес на строеж в изолирана зона в село Бурла, окръг Сучава. В имота следователите са открили миналата седмица 1 281 400 фалшиви евро, както и специална хартия, принтери, термопреса и други видове оборудване, използвани за производство на фалшиви банкноти.