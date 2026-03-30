Детето, починало в добричката болница, не се чувствало добре от 23 март насам

Окръжната прокуратура в Добрич започна разследване за смъртта на 4-годишно дете, починало в болницата. Според информирани, във вторник по линия на разследването се очаква в Добрич да пристигнат съдебни лекари от Варна. По друга информация, детето още от 23 март не се е чувствало добре, бил е търсен личният лекар.

Окръжната прокуратура в Добрич започна разследване, от болницата в Добрич. 4-годишно дете е починало на 29 март т.г. в болницата в Добрич. В социалните мрежи близки на детето изразяваха с много емоция, дори с гняв своето мнение. Те получиха съчувствие и започна бурна дискусия. Близките на починалото момиченце в социалните мрежи обвиняваха за липсата на адекватна медицинска помощ. По думите на близките, детето е било прието в Спешното отделение, след което е насочено към детското отделение.

Починалото 4-годишно дете в болницата в Добрич „МБАЛ-Добрич" АД е било прието в увредено състояние, съобщиха от ръководството на лечебното заведение. Момиченцето е постъпило в болницата на 28 март.

"За съжаление въпреки приложеното лечение и усилията на медицинските екипи, на 29 март настъпва фатален изход", посочват от болницата. От ръководството на болницата информират, че по случая вече са уведомени всички компетентни контролни органи. Предстои извършването на проверки, които да установят обстоятелствата около трагичния инцидент. Допълнителна информация ще бъде предоставена след приключването им, добавят оттам. „Ръководството и екипът на „МБАЛ-Добрич" АД изказваме своите дълбоки съболезнования на семейството и близките на детето", казват от лечебното заведение.

От Окръжната прокуратура в Добрич съобщиха, че са сезирани с жалба от бащата на момиченцето. Разследването се извършва от следователи в Окръжния следствен отдел под ръководството на Окръжната прокуратура.