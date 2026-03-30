Директни помощи за домакинствата и мораториум върху всички зелени квазиданъци предлагат от КТ "Подкрепа"

"Демографската криза, обезлюдяването, деиндустриализацията, подоходните неравенства и ниското заплащане на труда, водят до все по-голямо задълбочаване на кризата в обществото и държавността. За нас е абсолютно неприемливо младите хора да не могат да си позволят жилище, пенсионерите да мизерстват, цели региони да нямат достъп до качествени социални, здравни и образователни услуги.
Настоятелно обръщаме внимание, че жизненоважни обществени сектори остават без работещи поради ниското заплащане и условията на труд, поради недалновидна държавна политика". Това пише в позиция на КТ "Подкрепа".
Те настояват за:
1. Защита на работните места.
2. Правото на адекватни заплати, гарантиращи нормален живот.
3. Правото на качествена и достъпна храна.
4. Правото на всяко семейство да има приличен дом.
5. Правото на достъпно здравеопазване, образование и обществени услуги.
6. Правото на адекватно обезщетение при майчинство, болест, злополука и безработица.
7. Правото на адекватна пенсия.
Отчитайки и факта, че последните години в България няма стабилно политическо управление и се върви от избори към избори, а политическата риторика става все по-яростна и е извън контекста на добруването на българския народ, КТ „Подкрепа" настоява за:
1. Спешно изготвяне на средносрочна макроикономическа прогноза и проект на антикризисен бюджет, включващ адекватно актуализиране на възнагражденията и субсидии за най-засегнатите обществени сектори.
2. Създаване на Фонд за управление на кризи за подпомагане на предприятията за запазване на работните места - икономическо премостване на кризата.
3. Разширяване на мерките за повишаване на социалната защита на най-социално уязвимите групи, деца, пенсионери, безработни и работещи на минимална заплата.
4. Мораториум върху всички зелени квазиданъци (въглеродни емисии, тол такси, премахване на акциза върху ел. енергия).
5. Запазване на режимите и ставките на ДДС.
6. Социална отговорност - прогресивно данъчно облагане - освобождаване от данък на най-ниските доходи, запазване на тежестта върху средните доходи и увеличаване на тежестта върху високите доходи, както и премахване или увеличение на тавана на осигуровките.
7. Директни помощи за домакинствата с доход до 1,5 МРЗ на човек.
8. Поемане от НЗОК на всички животоподдържащи и животоспасяващи медикаменти и процедури, както и за лечение на хронични болести, особено за деца.
Мерките, предложени от КТ „Подкрепа", са предварителни и са съобразно днешната ситуация. Те ще бъдат актуализирани при бъдещо неблагоприятно развитие.