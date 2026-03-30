Остава в ареста 52-годишен, обвинен за притежание на наркотици

На 27 март 2026 година, в открито съдебно заседание, Окръжен съд – Монтана взе най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на 52-годишният А. А. К. от гр. Лом, обвиняем за държане на високорискови наркотични вещества без надлежно разрешително.

Пред Окръжен съд – Монтана делото е образувано по внесено от Окръжна прокуратура – Монтана искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо А. А. К., срещу когото е повдигнато обвинение за това, че на 25 март 2026 г. в гр. Лом, област Монтана, без надлежно разрешително, държал високорискови наркотични вещества от вида амфетамин – 648.61 грама, и канабис – 257.06 грама, с цел разпространение, престъпление по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс (НК).

Пред съда защитата на А. А. К. оспори искането на прокуратурата и обяви, че не е налице категорично обосновано предположение за авторство на деянието нито да се укрие, или извърши друго престъпление.

Пред съда А. А. К. – с основно образование, безработен, осъждан, моли съда да не му се налага най-тежката мярка за неотклонение, тъй като има здравословни проблеми.

След като се запозна със събраните по делото доказателства и изслуша прокурора, обвиняемата и нейната защита, Окръжен съд – Монтана обяви, че искането е основателно и следва да бъде уважено. Според съда събраните в хода на досъдебното производство доказателства позволяват да се формира извод за обосновано предположение, че обвиняемият е извършител на престъплението, в което е обвинен и за което законът предвижда наказание „лишаване от свобода" от 3 до 12 години и глоба от 20 000 до 100 000 лева. Според съдебния състав е налице опасност обвиняемият да извърши друго престъпление предвид тежестта на извършеното деяние, конкретните обстоятелства по извършването му, значителното количество наркотични вещества, намерени в дома му, обстоятелството, че са намерени и други вещи, притежаването на които е забранено по закон, и характеристичните му данни. В мотивите на съда е посочено, че опасността обвиняемият да се укрие не е налице с оглед на установеното местожителство и липсата на доказателства да се е отклонявал от органите на разследването и да го е осуетявал.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред Апелативен съд – София в тридневен срок.