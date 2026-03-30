Дядото на починалото дете в МБАЛ – Добрич: Жената на шефа на болницата го прие

"Д-р Кристина Желязкова е лекарката приела детето, което почина в МБАЛ – Добрич. Тя е съпруга на директора на добричката болница д-р Георги Желязков. Бащата на Желязков също работи в лечебното заведение", заяви пред "24 часа" Димитър Смоков - дядото на починалата там 4-годишна Йони.

"Те се опитваха да намерят веничка за абокат, цялата я надупчиха, не успяха. Отидох в болницата в 6.00 часа и заявяват, че трябва да се мести детето във Варна, защото те не могат да се справят. Немарливост, най-вече. В смисъл, ако бяха казали вечерта още към 20.00, 22.00 часа или полунощ, че не могат да се справят, щяхме да отидем до Варна, да я сложа на системи и да я оправят. Значи има си други методи, които се правят, за да се сложи абокат - едното е разрез в гърлото, другото е в главата, да обръснат косичката и да й сложат - нищо не са направили, само са чакали цяла вечер детето ми да си замине!", казва пред БНТ Иван Смоков, баща на починалото дете.

По-рано днес стана ясно, че 4-годишно дете е починало на 29 март в многопрофилната болница в Добрич. Случаят се разследва от Окръжната прокуратура в града. От държавното обвинение уточняват, че са сезирани за случая, а разследването се води от следователи към Окръжния следствен отдел.

Починалото дете в болницата е било прието в увредено състояние, съобщиха от ръководството на лечебното заведение. Момиченцето е постъпило в болницата на 28 март.

Според информирани, във вторник по линия на разследването се очаква в Добрич да пристигнат съдебни лекари от Варна. По друга информация, детето още от 23 март не се е чувствало добре, бил е търсен личният лекар.

По думите на близките му, детето е било прието в Спешното отделение, след което е насочено към детското отделение.

"За съжаление въпреки приложеното лечение и усилията на медицинските екипи, на 29 март настъпва фатален изход", посочват от болницата.

От ръководството на лечебното заведение информираха, че по случая вече са уведомени всички компетентни контролни органи. Предстои извършването на проверки, които да установят обстоятелствата около трагичния инцидент. Допълнителна информация ще бъде предоставена след приключването им, добавят оттам.