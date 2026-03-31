275 съмнителни обекта в Черно море от началото на войната, военните ремонтират 5 миночистача

Поръчката е за над 2 млн. евро, купуват и корабно гориво за близо 1,5 млн.

Ремонт на 5 базови миночистача ще прави военното министерство. Ще се боядисат корпусите на корабите, ще бъдат поправени части от навигационните и акустичните им апарати, руловете, гребните винтове и подводната им част, ще се възстановят и щети при водонепроницаемостта. Иска се поне година гаранция след ремонта, а на боядисването - 3 г.

Министерството дава до 2,045 млн. евро. за доковия ремонт. То обяви поръчката още през януари и срокът за оферти е изтекъл на 12 март, но още няма нито първоначални оферти, нито окончателно избран изпълнител. От регистъра на обществените поръчки обаче става ясно, че единственият участник в предварителния подбор е ТЕРЕМ - Варна. Заводът е едно от петте дъщерни дружества на “ТЕРЕМ - Холдинг”, който отговаря за ремонтите на българското въоръжение. Варненското дружество е и първият завод за кораборемонт у нас.

Военният министър Атанас Запрянов потвърди по-рано, че ВМС

ще се сдобият със 7 минни ловци втора ръка от Белгия и Нидерландия,

с което стартира още един от проектите за превъоръжаване на армията. Въпреки че сделката е политическа - България получава корабите безплатно, трябва да бъдат дадени 42 млн. евро за ремонт и пълно възстановяване на бойните им способности. Процесът ще отнеме 4 г., а друго условие е да бъдат обучени и украински екипажи.

Новите кораби са важна част от развитието на противоминните способности на флота, защото в момента продължават да се ползват тип от съветско време, част от които са пред бракуване. Очаква се след ремонта новите кораби да бъдат с удължен ресурс и да са съвместими с изискванията и процедурите на НАТО.

И сега българският боен флот разполага с три минни ловци, купени от Белгия, които са идентични със седемте, които ще получим. В строя още са и два базови миночистача, построени през 1983 г. в СССР, и три рейдови, строени в България в началото на 90-те години на миналия век.

България има и 3 фрегати по натовски стандарт. В момента наличните минни ловци активно

участват в противоминната операция съвместно с Турция и Румъния

в Черно море. Мисията стартира през 2023 г. Българските ВМС тогава имаха на въоръжение две фрегати, две корвети и миночистачи и минни ловци. Румънският флот бе малко по-голям, но и той не надхвърляше 18 кораба по официални данни. В началото на войната през 2022 г. Русия официално разполагаше с 50 съда в черноморската си флотилия. По твърдения на Украйна 18 от тях са унищожени или извадени от строя, но и само с 30 кораба в Черно море флотът на Русия бе най-силен. Целта на общия флот бе да се противодейства на това руско превъзходство.

От началото на войната в Украйна до днес Турция е засякла общо 275 съмнителни обекта във водите на Черно море, включително морски мини, безпилотни летателни апарати и морски дронове, съобщи министерството на отбраната в Анкара. Резултатът е постигнат и в рамките на противоминната мисия съвместно с България и Румъния.

“В рамките на усилията за защита на зоните в нашата морска юрисдикция в Черно море

са разположени две фрегати, една подводница,

един патрулен кораб, един морски патрулен самолет, един хеликоптер и един безпилотен летателен апарат. За дейностите по наблюдение на мини на разположение са два миночистача, един бързоходен атакуващ катер, три хеликоптера и един безпилотен летателен апарат”, отчитат турските военни.

Дори да има мирно споразумение и спиране на огъня, минната опасност в Черно море ще остане с години, предупреди министър Запрянов още през август 2025 г.

За пръв път от век насам ВМС приеха на въоръжение нов кораб миналата година, построен у нас с участието на българската компания “Делфин”. Тази година предстои да бъде приет и вторият патрулен кораб. Проектът и за двата е изпълнен съвместно от “Делфин” и немската компания “Люрсен”. Първоначалната му цена беше около 1 млрд. лв., но в нея не са предвидени боеприпасите и другото оборудване, което ще промени финалната стойност. Запрянов се зарече, че флотът няма да спре развитието си само с 2 многофункционални кораба, въоръжаването му ще продължи.

МО е пуснало и поръчка за доставка на корабно гориво за Военноморските сили. Става въпрос за борсова сделка за дизелово гориво F-75 за малко над 1,4 млн. евро, като в цената влиза и борсова такса от близо 2000 евро, показва проверка в регистъра на обществените поръчки.

Специфичното на F-75 е ниското съдържание на сяра, което го прави съвместимо за употреба за дизелови двигатели в морска среда. Традиционно се използва от флотовете на НАТО и се поддържа в държавните военновременни запаси.