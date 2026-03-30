Гранични полицаи задържаха 46-годишен германец с положителен тест за наркотици зад волана

Гранични полицаи задържаха в ГПУ-Видин 46-годишен германец, шофирал под въздействието на наркотици.

В колата му е установен и задържан 50-годишен турски гражданин с изтекло разрешително за пребиваване в ЕС.

На 29 март на граничния преход Видин–Калафат, при компенсиращи мерки по метода „анализ на риска" съвместен екип от български и румънски гранични полицаи спрял за проверка лек автомобил с германска регистрация, пътуващ към Румъния.

При проверка с наркотест е установено, че 46-годишния шофьор, германски гражданин, управлява колата под въздействието на кокаин, амфетамин и хероин. В чантата на 39-годишна пътничка, също германска гражданка, е открито бяло кристално вещество - вероятният коктейл от наркотици, което предстои да бъде изследвано.

В колата е пътувал и 50-годишен турски гражданин, за когото граничните полицаи установили, че е с изтекло разрешение за пребиваване в ЕС.

Тримата са задържани в ГПУ-Видин. На турския гражданин са наложени принудителни административни мерки "Връщане до страна на произход - Турция" и "Забрана за пребиваване в ЕС". Срещу водача е образувано досъдебно производство за управление на моторно превозно средство под въздействие на наркотици, а срещу пътничката – досъдебно производство за притежание на наркотично вещество. Работата по случая продължава.