ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Парламентът се събира извънредно на 1 април за цените на горивата

Депутатите ще се съберат извънредно в сряда, за да изслушат министрите на вътрешните работи, финансите и икономиката за случая "Петрохан" и ръста на цените на горивата.

Парламентът ще се събере извънредно на 1 април заради цените на горивата.

Това обявиха от пресцентъра на Народното събрание. Заседанието е по две искания, внесени от БСП и от ИТН, като недостигащите подписи и на двете групи са осигурили от ГЕРБ.

По искане на БСП ще бъдат изслушани министрите на финансите и икономиката Георги Клисурски и Ирина Щонова заради мерките за ограничаване на ръста на цените на горивата.

"Само 20 евро на месец няма да са достатъчни. Трябва моментално правителството и парламентът да започнат по-мащабни действия", каза лидерът на социалистите Крум Зарков миналата седмица. Той призова парламентът да започне незабавна работа по конкретни мерки, а правителството да се включи в започналия в ЕС дебат за преразглеждане на санкциите върху горивата от Руската федерация.

Хората на Слави Трифонов от ИТН пък искат да бъдат изслушани и вътрешният министър Емил Дечев и старши комисар Кремена Илиева, която доскоро била директор на Института по криминалистиката към МВР. Изслушването е за нови данни за "поредните уволнения или премествания" от страна на Дечев на ръководители от системата на МВР и за оказване на натиск по случая "Петрохан". Това става ясно от сайта на Народното събрание, на който вече е качена програмата за извънредното пленарно заседание. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Депутатите ще се съберат извънредно в сряда, за да изслушат министрите на вътрешните работи, финансите и икономиката за случая "Петрохан" и ръста на цените на горивата.

Четете още

Още от Политика

Водещи новини

Проф. Найденова-Христова: Дълголетието зависи в най-голяма степен от това как се храним (Видео)