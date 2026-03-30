Посещението на министър-председателя и част от министрите в Украйна не изглежда като усилие за мир, а като демонстрация с вътрешнополитическа цел. Тя няма да допринесе за траен и справедлив мир в Украйна, но ще предизвика реакции на разделение в предизборна България.

Това се казва в позиция на Изпълнителното бюро на БСП по повод посещението на служебния премиер и министри в Киев.

Ето пълната позиция на ИБ на НС на БСП:

Припомняме, че основната функция на служебното правителство е да организира честни избори и да гарантира стабилност в страната, а не да прави геополитически демонстрации.

Противоставяме се решително на действията на служебния кабинет и призоваваме премиера и министрите да полагат усилия за справяне с цените и инфлацията, а не с неуместни външнополитически демонстрации.

България има нужда от друг тип външна политика - такава, която отстоява мира чрез дипломация. БСП настоява външната политика да се води с ясна национална отговорност - за деескалация, диалог и устойчив мир.