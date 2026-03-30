300 евро глоба за мъж, пребил жена си в Пловдив

Нанесъл й удари по лицето

Глоба от 300 евро трябва да плати мъж от Пловдив, посегнал на съпругата си. Освен административното наказание разноските по делото също са за негова сметка. Те са 115 евро.

На 16 октомври м.г. между съпрузите възникнал конфликт. Мъжът започнал да удря жена си с юмруци в областта на лицето. Причинил и кръвонасядания на долния клепач на лявото око и оток по левия ръб на долната челюст в условията на домашно насилие.

Мъжът, който работи в сферата на строителството, е сключил споразумение с прокуратурата, което вече е одобрено от Районния съд в Пловдив.