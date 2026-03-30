Емил Ефтимов посрещна своя колега от Словашката република

Началникът на отбраната на Словашката република генерал Даниел Змеко е на официално посещение в България по покана на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов. По време на двустранната среща те обсъдиха въпроси от взаимен интерес, свързани с укрепването на сигурността в Източния фланг на НАТО и ситуацията в Близкия Изток. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

„България и Словакия се намират в стратегически ключови региони, в които НАТО засилва възпирането и отбраната. Двете страни са изправени пред предизвикателства, свързани с продължаващата война на Русия в Украйна и конфликта в Иран, както и от потенциални рискове и опити за дестабилизация", подчерта адмирал Ефтимов.

Той открои ключовото значение на Източния фланг на Алианса за колективната сигурност и наблегна на предизвикателствата, пред които са изправени страните от региона, произтичащи от динамиката в глобалната среда на сигурност. Началникът на отбраната изтъкна и необходимостта от разширяването на сътрудничеството между двете страни в областта на отбраната, чиито практически измерения реално допринасят за укрепването на регионалната стабилност и повишаването на колективния възпиращ и отбранителен потенциал на съюза.

По време на дискусиите в Министерството на отбраната бе обсъдена модернизацията на въоръжените сили. Основен акцент бе поставен върху споделянето на опита на Военновъздушните сили на Словакия при придобиването и експлоатацията на новите въздушни платформи F-16 Block 70 и обучението на летателния и инженерно-техническия състав. В състава на словашката делегация участва и командирът на Военновъздушните сили бригаден генерал Адолф Дабнер. Обект на разговорите бяха и други теми от взаимен интерес и инициативи, притежаващи потенциал за задълбочаване и развитие на военното сътрудничество между двете страни.

В рамките на визитата адмирал Ефтимов и генерал Змеко ще посетят Трета авиационна база и Учебния център на Съвместното командване на специалните операции „Црънча". Там гостите ще се запознаят с перспективите за развитие на формированията, текущите проекти за модернизация и изпълняваните дейности.