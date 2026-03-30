МВР проверявало двама полицаи за теч на информация към Ружа Игнатова

МВР е проверявало теч на информация към Ружа Игнатова и е изпратило материалите на Софийската районна прокуратура. Това става ясно от отговор на вътрешния министър Емил Дечев до депутата Божидар Божанов. Това се е случило още на 9 септември м.г., когато министър беше Даниел Митов.

Сигналът за теча на информация е на Божанов и е подаден до прокуратурата. Във въпроса си до Дечев той посочва, че е придобил информация за двама служители на МВР, които са участвали в оперативна среща на Европол за криптосхемата OneCoin на Ружа Игнатова. Срещатасе е провела на 15 март 2017 г. в Хага. По това време криптокралицата още е в България. Тя изчезна няколко месеца по-късно. След срещата в Европол към лица от обкръжението на Игнатова е имало теч на информация. Божанов разполага и с имената на служителите на МВР.

По сигнала на Божидар Божанов прокуратурата няколко пъти е отказвала да образува досъдебно производство. След това прекратили и преписката заради изтекла давност на твърдяното престъпление.