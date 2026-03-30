В 46-те тома по делото срещу Хасърджиев: секснасилие с “наркотика на изнасилвача”, опасност от заразяване с ХИВ, порноснимки с деца (Обзор)

Разплитането започна, след като 20-годишен младеж избяга полугол и дрогиран през балкона на дома му

Стотици файлове с гей порно, включително и с момчета под 18 години, някои от които използвали обръщението “мастер”. Умишлен опит за заразяване с ХИВ, шест вида дрога, сред които и G, познат като наркотика на изнасилвача, връзване с колани при секснасилие. Доказателства за подобни престъпления се съдържат в 46-те тома, събрани по делото срещу бившия шеф на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев.

Той заедно с актьора и доскорошен преподавател в детска театрална школа Росен Белов, бившия модел и охранител гърка Анастасиос Михайлидис и бившия легионер Симеон Дряновски отиват на съд за общо 17 престъпления.

Това съобщиха в понеделник наблюдаващите прокурори Александра Стефанова и Георги Коджаниколов.

Скандалът с Хасърджиев, който години наред коментираше теми, свързани с проблемите на здравеопазването, гръмна в края на октомври м.г. Тогава стана ясно, че той е в ареста, защото упоил и блудствал с 20-годишен младеж. Гаврата станала в тризонета му на ул. “Русаля” в София. Място, добре познато на полицията, защото още преди случката съседи подавали сигнали заради шумните гей партита, гарнирани с дрога и алкохол.

Младият Георги, който е от кв. “Христо Ботев”, бил заведен там от актьора Росен Белов. Двамата се запознали в приложение за гейове. В тризонета били още гъркът Михайлидис, който живял там около 4 месеца, и легионерът Дряновски. Мъжете поискали сексуални услуги от младежа. Преди това обаче го дрогирали.

Той избягал полугол, като се спуснал от 5-ия на 4-ия етаж по климатик. Престоял на балкона на съседите 4 часа до зазоряване, после поискал телефон от живеещите там и се обадил на майка си. Самата случка става на 8 септември 2025 г. Тогава Хасърджиев е задържан за часове и пуснат. Той и останалите трима са арестувани месец по-късно.

Затова и едното обвинение на четиримата е, че са блудствали с лице от същия пол, като са употребили сила. Те

вързали Георги с кожени колани и с въже,

се посочва в обвинителния акт.

Дряновски и Хасърджиев са обвинени и че са принудили младежа да изпие течност с метамфетамин и гама-хидроксибутират, познат като наркотика GHB или накратко G.

“Той се смята за пристрастяващ като фентанила. Но нормативната ни база изостава. Снабдяването с него е много лесно, само с няколко клика може да се поръча. Този вид наркотик се изследва трудно, елиминира се от организма за часове”, уточни прокурор Коджаниколов. По думите му GHB действа бързо, предизвиква загуба на контрол, сънливост и амнезия, което го прави много опасен при сексуални престъпления, особено в комбинация с алкохол. Тогава може да се стигне до загуба на съзнание, потискане на дишането и смърт. Според разследващите, тъй като при GHB предозирането е много опасно, един от мъжете, който е с медицинско образование, следял това да не се случи. Те не назоваха поименно Хасърджиев, но от четиримата само той е завършил медицина.

GHB e наричан наркотик на изнасилвача, защото е доказано, че в световен мащаб често е даван на жени за упояване, за да бъдат изнасилени. Също така се твърди, че заради него

смъртта е достигнала стотици гейове

Те пък го приемат, защото след употребата му падали всички задръжки.

Според прокурорите това е първото дело у нас, по което е установена тази дрога.

Хасърджиев има и обвинение, че е поставил в опасност от заразяване с венерически болести две лица, след като е знаел, че страда от зарази, предавани по полов път, пише в обвинението. С едната от тях той бил диагностициран още преди 10 години.

Този, който е можел да се зарази, не е младежът, с когото е блудствано, уточниха от прокуратурата. Според тях, щом обвинението е за поставяне в опасност, значи, че този човек е бил заблуден от Хасърджиев, че не страда от венерически заболявания, едно от които е ХИВ.

По информация на прокуратурата

докторът доброволно прекъснал терапията си за ХИВ

Според брат му Николай Хасърджиев, който също беше на брифинга на прокуратурата, това не отговаряло на истината. Той бил регистриран в чужбина, откъдето получавал лекарствата си. Не искал у нас, защото щяло да изтече информация. А няколко месеца не приемал медикамента, защото липсвал.

“Аз също разбрах за това, когато започна делото”, каза брат му.

Той съобщи още, че в момента Хасърджиев се намира в болницата на затвора, защото кръвното му било 240 на 135. Освен това кръвната му картина била лоша.

Прокурор Коджаниколов опонира, че до момента на Хасърджиев са правени 10 медицински експертизи, като нито една не е посочила, че животът му зад решетките е в опасност.

Другият обвиняем Росен Белов има също обвинение за държане, разпространение и създаване на стотици порнографски материали, включително с непълнолетни момчета. На някои от тях те използвали обръщението “мастер”. Хасърджиев също има обвинение за разпространение на порно. Според брат му то било на друг мъж, който не е обвинен. Той обясни, че брат му давал другия си тризонет, който е в съседство, под наем. Дрогата пък била в много малки количества.

Гъркът Анастасиос отива на съд за наркотици, но и за държане на огнестрелно оръжие без разрешително. Дряновски също е с обвинение за държане на наркотици и на огнестрелни оръжия и боеприпаси без разрешителни.

По делото са разпитани над 80 свидетели, направени са 30 експертизи. Освен Хасърджиев зад решетките е и Анастасиос, а Белов и Дряновски са под домашен арест.