3 г. след изчезването на Пепи Еврото министър Дечев разкри – редовно пътувал с градската прокурорка Русинова в чужбина (Обзор)

Миналата седмица тя иззе преписката на ГДБОП по сигнала за заплахи към Теодора Георгиева, която също беше снимана в "Осемте джуджета"

Ръководителят на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова е пътувала в чужбина заедно с Петьо Петров - Пепи Еврото. Това разкри министърът на вътрешните работи Емил Дечев в понеделник. Краткото му изявление е 3 дни след като Русинова е иззела преписката от ГДБОП, които проверяваха сигнала на европрокурорката Теодора Георгиева за заплахи срещу нея.

Русинова многократно е преминавала границата със съседни държави с два автомобила и в компанията на едни и същи лица, с които е излизал и Пепи Еврото. Същите два автомобила са ползвани както от Петьо Петров, така и от Русинова.

Мълчанието на прокурор Русинова е оглушително

и нетърпимо за българските данъкоплатци, които ѝ осигуряват над 5 хиляди евро заплата, и за институциите. Нетърпимо е такова мишкуване и тихо хрупане на сиренце от мандрата на Пепи Еврото, каза още Дечев. От думите му стана ясно, че Русинова и Пепи Еврото са пътували както поотделно, но с едни и същи хора от обкръжението на издирвания бивш следовател, така и заедно в една кола.

Това се е случило през 2021 г., когато прокурорката и Еврото са

минали през КП Златарево в Северна Македония

По това време дейността на Пепи Еврото вече е публична след филма “Осемте джуджета” на Антикорупционния фонд. Тогава по него работи и настоящият правосъден министър Андрей Янкулов. Той беше прокурор, но напусна в края на 2019 г., несъгласен с избора на Иван Гешев. Емил Дечев пък е съдия в наказателното отделение на Софийския градски съд и ще се върне там след края на мандата си като служебен вътрешен министър.

“24 часа” потърси прокуратурата за коментар по твърденията на Емил Дечев, но оттам не отговориха до редакционното приключване на броя.

Поредният скандал между МВР и прокуратурата идва само две седмици след като европейският прокурор Теодора Георгиева подаде сигнал, че е заплашвана заради работата си. Тя е отстранена от поста и има дисциплинарно дело срещу нея по разследванията за разширението на газохранилището “Чирен” и делото срещу бившия варненски кмет Иван Портних. Емил Дечев Снимка: Георги Палейков

Преди година до медиите беше разпространен клип от скрита камера, на който се виждаше и чуваше разговор на Пепи Еврото с Георгиева в ресторант “Осемте джуджета” от януари 2020 г. Тогава прокуратурата се самосезира и започна разследване, което не е приключило.

Преди две седмици стана ясно, че

материали от него са изпратени на европейския главен прокурор

Лаура Кьовеши Това са разпити на трима свидетели от “Осемте джуджета”, според които Георгиева често е ходила при Пепи Еврото и вземала по 10 хил. лв. в пликове. Тя отрече и обяви, че там я е завела приятелката ѝ Емилия Русинова, която била чест гост в заведението. През 2023 г., дни преди Иван Гешев да бъде свален от поста главен прокурор, в медиите изтекоха папарашки снимки пред ресторант “Осемте джуджета”, на които се виждаха Пепи Еврото и Емилия Русинова.

Тогава тя беше зам.-шеф на Софийската апелативна прокуратура. Преди месец Висшият съдебен съвет я избра за ръководител на Софийската градска прокуратура, като единственият кандидат беше тя. Оттогава не се е появявала публично. На поста тя наследи Илияна Кирилова, която подробно разказа за отношенията си с Петьо Петров - Пепи Еврото в парламента, където беше призована за изслушване на поредната комисия за лобистите в съдебната власт. Кирилова обясни, че с Еврото са били колеги в следствието, не скри добрите си отношения с него от времето, когато не беше издирван.

Той изчезна през май 2023 г. при опит да бъде арестуван в столичен ресторант. Тогава главен прокурор още беше Иван Гешев и срещу Еврото беше започнало разследване за корумпиране на магистрати и шантажирането им с компромати. По-късно то беше прекратено, но започна друго - за измама в особено големи размери. Това е случаят с 35-те кг злато и 500-те хиляди евро, иззети от бизнесмена Явор Златанов. Той бил в конфликт с баща си Илия Златанов. Вторият подавал сигнали срщу сина си, но никой не му обърнал внимание, докато не се обърнал за помощ към Пепи Еврото. По-късно иззетите злато и пари са върнати от двама специализирани прокурори на съпругата на Пепи Еврото. Така започва и историята с филма “Осемте джуджета”, който освети бившия следовател като лобист в съдебната власт. Днес той е подсъдим задочно, а от издирването му няма резултат.