Обявиха 14 830 места за ясла и детска градина в София - с 1740 повече от миналата година (Обзор)

Първото класиране е на 8 май, настоящ и постоянен адрес вече дават еднакъв брой точки

14 830 места за прием в общинските ясли и детски градини на есен бяха обявени в понеделник от Столичната община. Те са с 1740 повече спрямо миналата година.

Места са отделени за 909 деца с хронични заболявания и 645 за такива със специални образователни потребности.

За набор 2023 г., които наесен ще са в първа градинска група, бройките са 5896. Най-много са за районите “Красно село” - 531, “Младост” - 464 и “Слатина” с 440.

5682 пък са свободните места за децата в яслите. От тях 3654 са за втора яслена група (набор 2024 г.), а за първа - 2028. Родителите ще имат време до 12 ч на 7 май да попълнят кандидатурите и желанията си в информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата. Първото класиране ще бъде на 8 май, второто на 22 май, а третото - на 5 юни.

Тази година точките са различни, след като СОС одобри промени в правилата за прием. С тях се уеднакви настоящият и постоянният адрес при критерия за уседналост. Според общината изравняването на тежестта ще осигури шанс за равнопоставеност при приема на децата както на собствениците на жилища, основно заявяващи постоянен адрес, така и на тези, които живеят под наем или не пребивават дългосрочно в София, затова разполагат само с настоящ адрес в столицата.

Увеличиха се и точките, които критерият за уседналост дава, така той ще тежи повече при формирането на общия бал. Постоянен или настоящ адрес в София, който не е променян към датата на класиране през последните 3 г., вече носи 8 точки. Ако не е променян през последните от 1 до 3 г. - 5 т., а през последната 1 година - 3 т. При кандидатстване за ясли или първа градинска група се взема уседналостта на родителя, на чийто адрес е регистрирано детето. СОС обаче отложи за 2028 г. отпадането на бонус точката, която се дава, ако кандидатстващите за градина деца са посещавали ясла.

След първото класиране м.г. над 9000 деца останаха без място, като недостигът е основно за яслените групи.