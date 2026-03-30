Сарафов: Съдебна реформа от професионалисти и в трите основни стълба

Съдебната реформа трябва да се направи от специалисти и е необходимо да се има предвид, че тя има три основни стълба. Първото е промяна на Наказателния кодекс. Необходимо е да се отграничат ясно престъпленията от т. нар. „простъпки". Наложително е да се криминализират някои нови престъпни прояви, особено в областта на обществените поръчки. Трябва да се декриминализират някои деяния, които са остарели и не съответстват на днешните реалности. Това е посочил и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов на годишното отчетно събрание на Апелативна прокуратура-Велико Търново, предадоха от пресцентъра на обвинението.

Сарафов поискал промяна и в НПК. Необходимо е осъвременяване и намаляване на формализма. Процедурите трябва да могат да осигурят по-голяма ефективност и справедливостта да се усети от всеки гражданин. Третият стълб е промяна в Закона за съдебната власт, където да се уреди кариерното израстване на магистратите, конкурсните процедури и командироването, изложил вижданията си за съдебната реформа той.

На събранието в Търново Светослав Калчев, и.ф. апелативен прокурор-административен ръководител, представил Доклада за прилагането на закона и за дейността на прокуратурите и на разследващите органи през 2025 година. Гости на събранието били още Ваня Стефанова, заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура, Янко Янев, и.ф. председател на Апелативен съд-Велико Търново, прокурори от Апелативна прокуратура и административните ръководителите на Окръжните прокуратури във Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе.

Изнесени са обобщени данни за дейността на прокуратурите и на разследващите органи и е направен анализ за работата във всички етапи на наказателния процес – извършените проверки, досъдебна и съдебна фази, административно съдебния надзор и надзор за законност, международно-правно сътрудничество и на обема на прокурорската дейност в апелативния район.

Отчетено е увеличение на броя на инстанционните преписки, по които са работили прокурорите от Апелативна прокуратура-Велико Търново. През 2025 г. те са били 660 броя, при 587 броя през 2024 г. и 498 броя през 2023 г. По тези преписки са потвърдени 552 броя от обжалваните постановления на Окръжните прокуратури във Велико Търново Габрово, Ловеч, Плевен и Русе, а са били отменени 108 броя. Потвърдените постановления възлизат на 84 % от обжалваните и сочат високо качество в работата на прокурорите от Апелативната зона.

Борислав Сарафов поздравил прокурорите за постигнатите положителни резултати и подчертал, че „зад всяка една цифра, зад всички тези статистически данни се крият неуморен ежедневен труд, професионализъм, емоции и себераздаване във всеки един работен момент в цялата прокуратура, и от колегите в апелативна, и от колегите в окръжна и в районна прокуратури".

"Тук съм, за да изкажа респект и уважение към вас, към вашия професионализъм, към вашите ежедневни усилия и резултатите, които получавате във вашата дейност". След като изслушал доклада, Сарафов допълнил: „Ние като прокурори дължим на обществото професионализъм, себеотдаване, коректна и добра работа – в рамките на закона, в рамките на нашите правомощия и професионални задължения."

Той подчерта, че Прокуратурата на Република България работи много и коректно, и в крайна сметка постига добри резултати.

Заместник главният прокурор Ваня Стефанова обърна внимание на резултатите - срочност на решаване, нисък процент оправдателни присъди и върнати дела, които показват, че прокурорите са работили добре.

Данните сочат, че през 2025 г. прокуратурите от апелативния район са наблюдавали общо 34 799 бр. преписки, като от тях са решени 95,93%. В едномесечен срок са приключени 98,89%, което показва, че се запазва тенденцията от последните три години на висок процент на решените в кратък срок преписки.

Наблюдаваните досъдебни производства са 20 506 бр., като и при тях се запазва висок процент (94,94 %) на решените в едномесечен срок.

Прокурорите от апелативния район отчитат увеличение в броя на внесените прокурорски актове в съда и на предадените на съд лица. В съдилищата в Апелативния район са внесени 3966 прокурорски актове, като се отчита увеличаване на броя на обвинителните актове (2090 бр.) и намаляване на споразуменията. На съд са предадени 4243 лица.

Постановените оправдателни присъди по внесените от прокуратурата в съда през 2025 г. дела са само 32 броя, които съставляват 1,3 %.

Традиционно нисък е и броят на върнатите от съда на прокуратурата дела, който е значително под процентния дял за страната – само 2,7 %.

В структурата на престъпността през 2025 г. отново водещи са делата с предмет общоопасни престъпления, които са 52,74%. Сред тях са делата с предмет наркотични вещества и престъпленията по транспорта. Следват делата за престъпления против собствеността - 16.76 % и тези за престъпления против личността – 10,49 %.

Ръст бележат досъдебните производства за престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори – общо 1864 през 2025 г., като в тригодишен период се наблюдава тенденция за увеличаването им във всички прокуратури. За такива престъпления в съда са внесени 721 прокурорски акта. Осъдените и санкционирани лица с влязъл в сила съдебен акт за тях са 699, които също бележат увеличение.

Отчита се намаляване на броя на делата с непълнолетни извършители. През 2025 г. в съдилищата от апелативния район са внесени 126 прокурорски актове срещу 159 непълнолетни извършители. Осъдени/санкционирани са 147 непълнолетни. Прокурорите от апелативния район полагат усилия делата срещу непълнолетни да бъдат приключвани приоритетно в кратки срокове. Ефективността на тези действия е обусловена и от наличието на специална подготовка на разследващите и сътрудничеството между институциите. От особено значение за намаляване на младежката престъпност е осъществяваната превенция посредством беседи и лекции, които прокурорите от апелативния район организират и провеждат активно с учениците.

През 2025 г. наблюдаваните преписки за престъпления свързани с домашно насилие в апелативния район са 1511, като новообразуваните са 93,9%. Наблюдава се двукратно увеличение спрямо 2024 г. и трикратно увеличение спрямо 2023 г. Решените преписки са 91,1% от наблюдаваните преписки, което сочи за много добра срочност на работата на прокурорите. Осъдените и санкционирани лица, с влязъл в сила съдебен акт, за тази категория престъпления са 136 и бележат увеличение. Оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт за такива престъпления през 2025 г. няма.

За поредна година се констатира увеличение на дейността на прокурорите по международното правно сътрудничество по наказателни дела. В апелативния район са били заведени общо 742 преписки с международен елемент, като расте броят на изпратените и на получените молби за правна помощ. Прокурорите от апелативния район са участвали общо в 925 броя съдебни заседания по дела за международно правно сътрудничество.