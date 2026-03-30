Оставиха в ареста съучастника на прокурорския син от екшъна с опит за убийство на полицай от ГДБОП

Окръжният съд в Перник взе мярка „задържане под стража" спрямо Християн Симеонов, обвиняем за опит за убийство на полицейски служител и неговия баща в пернишкото село Люлин.

„Към момента няма да коментирам в подробности доказателствата, но макар разследването да е на ранен етап, са извършени множество процесуално-следствени действия, извън показанията на пострадалите, върху които наблегна защитата в съдебната зала. Има и други доказателства, които съдът прие, и по отношение на обвиняемото лице беше взета най-тежката мярка – „задържане под стража", съобщи прокурор Симеон Саркьов след разглеждането на мярката в Окръжния съд в Перник.

По думите му по делото се работи денонощно.

„Обвинението е за опит за убийство в съучастие с неустановено лице. Не мога да коментирам на този етап дали това лице е Васил Михайлов", допълни той, цитиран от БТА.

Адвокатът на обвиняемия, Тезгюл Лютфиева, заяви, че не разбира защо спрямо Християн Симеонов е повдигнато „толкова тежко обвинение", при положение че по делото няма доказателства той да е извършил подобно деяние. „По делото няма никакви доказателства Васил Михайлов да е извършил каквото и да било", каза още тя. Адвокатът обясни, че във вечерта на инцидента обвиняемият е бил на мястото. По думите ѝ Симеонов твърди, че по автомобила му е било стреляно. „Още по-шокиращо е, че един от основните пострадали твърди, че е ангажиран с издирването и задържането на лице, че знае с какъв автомобил се придвижва и къде се намира, но не го е задържал", посочи адвокатът. Лютфиева заяви, че ще обжалват решението на съда.

Под ръководството на Софийската окръжна прокуратура се извършва разследване за опит за убийство на полицейски служител и неговия баща в пернишкото село Люлин. От събраните до момента данни се установява, че на 25 март вечерта обвиняемият се придвижил с лек автомобил от Перник до село Люлин заедно с друг човек. Около 23:00 ч. двамата обиколили района около дома на полицейския служител и близкия гробищен парк, след което паркирали в края на улицата.

Полицейският служител забелязал автомобила, който му бил известен във връзка със служебната му дейност, и заедно с баща си излязъл пред къщата, като двамата били със законно притежавани оръжия. От автомобила слезли две маскирани и въоръжени лица, които се насочили към тях с пушки. Полицейският служител им разпоредил да преустановят действията си, но те не се подчинили. В отговор той произвел предупредителни изстрели – във въздуха и към земята, а баща му също стрелял предупредително във въздуха. След това нападателите прекратили действията си, качили се в автомобила и напуснали мястото. По-късно превозното средство било открито изоставено в района на гробищния парк.

Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев съобщи в края на миналата седмица, че не е имало акция на ГДБОП по задържането на т.нар. прокурорски син от Перник, а случаят е различен. По думите му се предполага, че прокурорският син, заедно с още две лица, използвайки бухалки, автомобил и маски, са отишли до село Люлин, в близост до Перник. Там са нападнали с бухалки служител на ГДБОП, който преди това е бил полицай в „Криминална полиция" в Перник.