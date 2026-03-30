Инвестираха близо 70 000 евро в STEM център „Автоматика" в търновско училище

Средно училище „Владимир Комаров" във Велико Търново официално откри STEM център „Автоматика" – модерна образователна среда, която обединява наука, технологии, инженерство и математика чрез практически ориентирано обучение. Центърът създава условия учениците да учат чрез изследване, експерименти и реализиране на проекти, казаха от екипа на гимназията.

Проектът е реализиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, с безвъзмездна финансова помощ в размер на 69 657 евро. Инвестицията е насочена към изграждане на модерна STEM среда, която подготвя учениците за динамичния технологичен свят и развива умения за мислене, анализ, създаване и предприемачество.

Откриването на центъра привлече представители на местната власт, директори, учители, ученици и партньори. Сред официалните гости бяха кметът на Велико Търново Даниел Панов, заместник-кметът Георги Камарашев, началникът на РУО г-жа Здравка Минчева и представители на общинската администрация.

Учениците демонстрираха практическите възможности на STEM обучението - програмиране и управление на образователни роботи (mBot2, LEGO® Education SPIKE™ Prime, Photon), работа с микроконтролерни платки, сензори и електронни системи. Показаха проекти „Умен дом" и автоматизирани решения, както и

модели на соларни автомобили и решения за възобновяема енергия, 3D моделиране и прототипиране и др.

STEM център „Автоматика" е организиран в четири основни направления:

– Роботика и кибер-физични системи

– 3D дизайн и прототипиране

– Математика и информатика

– Природни науки и експериментални изследвания

Учебното пространство е оборудвано с интерактивни дисплеи, лаптопи и таблети, 3D принтери, VR технологии, графични таблети и лабораторни комплекти. Мобилните модули позволяват екипна работа, проектни дейности и експерименти.

Обучението обхваща ученици от I до XII клас и се реализира чрез интеграция на учебни предмети като математика, информатика, технологии и предприемачество, компютърно моделиране и физика. Учениците разработват проекти, търсят решения на реални проблеми и развиват предприемачески умения.

„Тук ще влизаме с идеи и ще излизаме с решения. Науката не е запомняне на факти, а процес на мислене, търсене и създаване. Бъдещето не се предвижда – то се създава. Днес му даваме начало", каза директорът Янаки Лазаров.

Центърът ще се използва както в задължителната подготовка, така и в клубни занимания, състезания, открити уроци и съвместни инициативи. Предвижда се надграждане чрез развитие на дейности в креативните индустрии и разширяване на партньорствата с образователни и бизнес организации.