Андрей Гюров: Цел е ние да дадем спокойствие в тази динамична среда с две войни, поредица от избори

Не правим разлика между българските граждани, които живеят в родината и тези навън. Затова е важно да чуем и разберем вашите проблеми. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров на среща с представители на дружество „Родолюбие-проф. Иван Стоянов", Дружеството за приятелство Украйна-България, Кировоградска областна организация на българите („Нашите хора"), представители на гр. Измаил, както и българи работещи в представителства на международни институции в Украйна. Домакин на срещата беше българското посолство в Киев, ръководено от г-жа Елена Ованезова.

Основен акцент, който нашите сънародници поставиха в разговорите си с премиера, беше изучаването на български език в Украйна.

Всичко което правим като служебно правителство и редовно управление, трябва да се отрази на българските граждани без значение къде живеят. Нашата цел е да дадем спокойствие в тази динамична среда с две войни, поредица от избори, каза премиерът. Той изтъкна очакванията към служебното правителство за провеждането на честни избори. Ако го постигнем, това ще бъде добра основа, над която да надграждаме, убеден е министър-председателят.

Основен акцент, който нашите сънародници поставиха в разговорите си с премиера, беше изучаването на български език в Украйна.