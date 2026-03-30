Правим дронове с Украйна, пращаме учители по български (Обзор)

България ще прави дронове заедно с Украйна. Това е част от 10-годишното споразумение за сигурност, което подписаха служебният премиер Андрей Гюров и украинският президент Володимир Зеленски в Киев.

Основните точки, на които лично бих обърнал внимание, са продължаването на военната подкрепа от България за Украйна. Важен момент е и съвместното производство на различни видове оръжие на територията на нашите страни, включително дронове, каза Зеленски.

Според Гюров това е политически акт, който показва готовността на страната ни да работи с партньорите ни в Украйна. Премиерът бе категричен, че подписването на подобен договор няма нужда от санкции на парламента.

От гледна точка на сигурността и развитието на икономическите връзки, използването на иновативни технологии, тестването на различни способности на защита от дронови атаки Украйна е незаменим партньор. Подписването на това споразумение ни дава възможност да развиваме тези способности заедно и да предоставим на Украйна възможност да усили своите производствени мощности далеч от войната в един по-сигурен формат и в ЕС, което ще им даде възможности за пласиране на продукцията на европейския пазар, каза Гюров.

Премиерът акцентира върху подписаното в рамките на днешната визита споразумение за 10-годишно сътрудничество в отбраната. По думите му това е усилие, което подпомага евроатлантическата сигурност в целия регион. Същевременно е одобрена и националната ни вноска към механизма на НАТО PURL, което показва солидарност в тежки времена и засилва способностите на Алианса в отбранителната сфера. Премиерът Гюров изтъкна също значението на сигурността в региона на Черно море. Оценяваме високо способностите на Украйна ефективно да неутрализира атаки, да защитава критичната инфраструктура и да осигурява свободата на корабоплаването, добави още Гюров.

Обясни, че да дадем реакторите от АЕЦ “Белене” на Украйна, не е и било тема, а това трябва да се реши от българския парламент.

Гюров беше категоричен, че България ще е партньор и във възстановяването на страната. Обърна специално внимание на Вертикалния газов коридор и железопътната връзка между Александруполис и Одеса. Това са важни обекти, осигуряващи не само енергийната сигурност, но и като цяло сигурността на източния фланг на НАТО, обясни още той.

По-рано Гюров се срещна и с украинския премиер Юлия Свириденко в украинската столица. Двамата подписаха протокол за продължаването на изучаването на български език в Болградската гимназия “Г. С. Раковски” , с който ще изпратим български учители там. Той дава възможност българските деца, които са част от най-голямата историческа общност извън границите на България, да продължат да се обучават на собствения си език, каза още Гюров.

Протоколът бе приет миналата седмица от Министереския съвет. И според него учениците с български корени ще продължат да изучават български език, както и българска литература, история, традиции и обичаи на българите и други предмети на български език съгласно учебния план в Болградската гимназия „Г. С. Раковски" в Одеска област. Ще им се осигуряват и учебници и учебни помагала, необходими за организиране на учебния процес. Българската страна поема ангажимент да провежда курсове за повишаване на квалификацията на преподавателския състав на Болградската гимназия във висшите училища в нашата държава, както и езикови курсове и практики за ученици от гимназията. Също така по искане на украинската страна ще могат да се командироват квалифицирани учители по български език и литература, история и география на България, българска народна музика, български народни танци и други предмети.