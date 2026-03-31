Рая Белчева, Мадлен Калафатова и Яница Николаева с нови музикални постижения

Камелия Александрова

Възпитаничките от класа по пиано на г-жа Нина Петрова към ОШИ „Добри Христов" при читалище "Разум 1883" се представиха достойно на второто издание на „Музикален калейдоскоп" – фестивал за инструменталното изкуство за деца и младежи любители до 25-годишна възраст, организиран от Музикална къща „Дивизи".

След предварителен кастинг и подбор на най-добрите участници, празничният фестивален концерт се проведе в гр. Пловдив и събра над 120 деца от цялата страна.

Талантливите момичета от класа на г-жа Нина Петрова се пребориха с голямата конкуренция и заслужено спечелиха следните отличия:

Рая Белчева е носител на награда „Брависимо". Освен това има награда за безплатен майсторски клас при Георги Байкин - преподавател по пиано и орган в НМА „Панчо Владигеров" - гр. София, както и асистент на проф. Борислава Танева. Рая получи и билети за балета „Жизел" от Адам.

 Яница Николаева е носител на „Сребърен клавиш" . Мадлен Калафатова e носител на награда за „Отлично представяне" 

 Младите таланти получиха аплодисменти и поздравления за своето изкуство. 

