Язовир "Александър Стамболийски" е пред преливане

Язовир "Александър Стамболийски" СНИМКА: Фейсбук/ Областен управител на Велико Търново

В следствие на голямото количество валежи през последните дни в района на водосбора на река Росица и въпреки предварителното изпускане на водни количества от язовир "Александър Стамболиски", се очаква тази вечер нивото на водата в язовира да достигне над преливника. Очаква се преливане с дебит над 100 куб.м в секунда, съобщават кметовете на общините Павликени и Сухиндол.

Към момента няма непосредствена опасност за населението, но ситуацията изисква повишено внимание.

Хората, които живеят в ниските части на населените места по поречието по поречието на р. Росица, както и земеделци, животновъди, рибари трябва да следят нивото на реката, съобщи БНТ

От общините призовават, докато нивото на река Росица е повишено, да преместят животни, техника и инвентар от ниските места; да не остават в близост до реката; да не преминават през залети участъци; да избягват риболов и разходки край реката.

Язовир "Александър Стамболийски" СНИМКА: Фейсбук/ Областен управител на Велико Търново

