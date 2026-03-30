Уволняван 4 пъти шеф във Фонд "Земеделие" сезира ЕС и посолства за репресии

Отворено писмо - обръщение към всички европейски институции, посолствата на страните от ЕС в София, водещи медии изпраща бившият шеф на ДФЗ във Велико Търново Тодор Тодоров. В него той се жалва, че е репресиран от националния шеф на най-голямата финансова институция, която разпределя евросредства у нас, която злоупотребявала с властта си Ива Иванова нарушавала регламентите, като посягала на човек, подаващ сигнали за злоупотреби с европари и ползващ се със защита по закон.

Тодоров вече 4 пъти е уволняван, като три от тях вече окончателно са признати за незаконни от съда.

Със съдебно решение за последно е възстановен на работа като директор на фонд "Земеделие" във Велико Търново на 22 януари тази година. На следващия ден изпълнителният директор на фонда Ива Иванова му връчва заповед за временно отстраняване до приключване на образуваното срещу него дисциплинарно производство. Двумесечният срок е изтекъл, но той не е възстановен на работа. За това той иска незабавното освобождаване на земеделската шефка от служебния премиер, министъра на земеделието, омбудсмана и дори президента.

Сезирал е НОИ и прокуратурата за около 8000 лв.невнесени му социални осигуровки, докато тече съдебната сага от 1 март 2022 г.

"Надявам се НОИ и прокуратурата да си свършат работата и да повдигнат обвинения на последния ми работодател за укрити осигурителни вноски+, каза на пресконференция Тодор Тодоров.

Тодор Тодоров се ползва със статут на защитено лице по смисъла на закона, заради подадените от него сигнали за нарушения в ДФ "Земеделие".

Тодоров твърди, че от фонда са нарушили закона, като не са му внасяли осигурителните вноски за период, в който съдът е признал уволненията му за неправомерни:

"Става въпрос за около 8000 лева, които ДФ "Земеделие" не е внесъл по моята партида в НОИ – укрити социални осигуровки, така го пише и в Наказателния кодекс".