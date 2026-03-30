Посланикът на Израел у нас: Шепа "професори" от Философския факултет на СУ отнемат академичната свобода

"Има нещо дълбоко обезпокоително в странния съюз между фанатичните ислямски духовници на иранския режим и шепа "професори" от Философския факултет на СУ, които отнемат академичната свобода, за да служат на собствените си идеологически мании", това написа във фейсбук профила си посланикът на Израел у нас Йоси Леви Сфари.

Думите му са по повод антиизраелски протест, който се проведе пред Софийския университет през изминалата седмица, организиран от инициативата "Студенти за Палестина".

Инициативата подкрепят преподаватели от Философския факултет на СУ. Студенти и преподаватели обвиниха преподавателите от Философския факултет на Софийския университет в разпространяването на пропаганда и лъжи по отношение на конфликта в Газа пред студенти, включително с твърдения за извършване на зверства, кланета на деца и изнасилвания на жени.

Ето какво още написа посланикът:

От една страна, имате лидери, които открито призовават за физическо унищожаване на Израел - дневен ред за геноцид срещу еврейския народ. От друга страна, техните местни мажоретки развяват знамето на Иранската ислямска република на антиизраелска демонстрация в кампуса, упражнявайки своята „свобода на

Какво липсва във всичко това? България. Нищо от това няма нищо общо със страната или нейната академия.

Нека бъдем честни: тези академици не могат да се интересуват по-малко от напредващите академични постижения, научноизследователска и развойна дейност, критичното мисле Напредват политически дневен ред, внесен извън академичната сфера. Бойкотирането на Израел - дом на академична система от световна класа, която от началото на този век е произвела 10 нобелови лауреати в областта на науката - не прави нищо за укрепване на българските академи

Противоречието е ясно: вместо да насърчават академичната свобода, тези професори се стремят да я контролират чрез политически натиск и академично сплашване, заменяйки откритостта, плурализма и дебата с бойкот, принуда и заглушаване на колегите Както видяхме наскоро, те използват и академичната платформа, предоставена им, за да насърчават пропагандата, пропилена в омраза.

Откакто пристигнах в България, инвестирах силно в изграждането на мостове между български и израелски академични институции. Малцината, които организираха тази идеологическа каскада, няма да ни отклонят от реалната цел: академична свобода, свобода на изследванията, отворено сътрудничество и държане на политиката извън

От мрачни дни знаем какво се случва, когато политиката проникне в академичните среди - когато другите диктуват какво да изследват, какво да мислят и с кого да си сътрудничат. За щастие тези дни са зад гърба ни.