Издирваният прокурорски син май се готви да напусне страната

Пострадали от прокурорския син Васил Михайлов от Перник, които са давали показания срещу него, впоследствие започват да работят за него след заплахи, заяви адвокат Зорница Костова пред Нова тв.

След нападение над къщата на полицай, Михайлов е бил скрит по информация от самата полиция, разказа още адвокат Костова. Тя подозира, че се готви заминаването и скриването му в чужбина. Младият мъж е молил за финансова помощ свои приятели.

В сряда Васил Михайлов заедно със свои приятели, въоръжени с пушки и с маски на лицата, опитали да нахлуят в дома на полицая, който го разследвал. Случката се разиграла в къща в пернишкото с. Люлин, където униформеният, който в момента е служител на ГДБОП, обитавал със своите родители.