20 г. вместо доживотен затвор за убиеца на Ангел от Пазарджик

Мръсни продажни съдии, как спите вие, как не ви беше срам, пита майката на загиналия младеж Михаела Здравкова

20 години зад решетките ще трябва да прекара Никола Райчев, убил 21-годишния Ангел Здравков в Пазарджик. Апелативният съд в Пловдив е изменил доживотната присъда на младежа и му е дал по-лекото наказание за умишлено убийство. Решението им не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред ВКС.

"Оценихте живота на детето ми на 20 години! Мръсни продажни съдии. Как спите вие бе? Как дишате? Как си харчите мръсните пари? Как не ви беше срам след 5 месеца мислене да дадете такава присъда? Или се надявате, че колкото повече се мотаете обществото ще забрави. Дано Господ ви накаже всичките", написа майката на убития младеж Михаела Здравкова в социалните мрежи.

Убийството беше извършено на 29 септември 2023 г. на ул. "П. Волов" в пазарджишкия кв. "Запад". Ангел бил там с бившата приятелка на 18-годишния тогава Никола Никола Дарина Бързакова. По-младият го намушкал от ревност, като нанесъл две прободно-порезни рани с нож в областта на слабините и единия крак. Според доказателствата по делото Ангел не е починал веднага и осъзнавал какво му се случва. Извършителят прекарал нощта в близко село, а след това заминал с влак за София, където беше заловен.

На 9 април м.г. Окръжният съд в Пазарджик произнесе доживотната присъда на Никола Райчев. Магистратите го признаха за виновен, че извършил престъплението с особена жестокост и предумишлено. На родителите и сестрата на загиналия бяха присъдени по 300 000 лв. обезщетение.

Преди заседанието близки на Ангел се събраха на протест пред Апелативния съд в Пловдив. Те настояха магистратите да потвърдят първоинстанционната присъда. И посрещнаха Никола Райчев с викове. В залата прокурорът и адвокатите им също поискаха доживотен затвор, а защитникът на подсъдимия - да бъде намалена. "Много съжалявам за случилото се. Моля да отмените тази несправедлива присъда", каза тогава Никола пред съда. И настоя за каквото и да е наказание, стига да не е до живот.