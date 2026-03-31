34 пожара са потушени през изминалото денонощие, няма пострадали

През изминалото денонощие са потушени общо 34 пожара, а противопожарните екипи са реагирали на 74 сигнала за произшествия, съобщава на сайта си Главна дирекция "пожарна безопасност и защита на населението".

При пожарите няма загинали и пострадали. Информацията е към 6:00 часа сутринта, пише БТА.

С преки материални щети са възникнали 13 пожара, от които осем в жилищни сгради.

Без нанесени материални щети са възникнали 21 пожара.

Извършени са 34 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливи повиквания са шест.