Служителите на агенцията за борба с градушките излизат на протест на 1 април

На 1 април работници в Изпълнителна агенция „Борба с градушките" ще проведат протестна акция пред Командния пункт в с. Голям чардак.

В 7:30 часа те ще се съберат пред полигона и ще останат извън работните си места, като в знак на протест няма да изпълняват служебните си задължения.

Причината е растящото напрежение заради натрупаните и нерешени с години проблеми - ниско заплащане и работна среда, неотговаряща на законовите изисквания за безопасни условия на труд.

Очаква се в акцията да се включат около 200 души, като към работещите в с. Голям чардак ще се присъединят техни колеги от цялата страна.

Федерацията на независимите синдикати от земеделието (ФНСЗ – КНСБ) напомня, че недоволството не е инцидентно, а е породено от системни проблеми. През последните години синдикалните организации многократно поставяха пред ръководството на агенцията и Министерството на земеделието и храните въпросите, свързани с нивото на трудовите възнаграждения, условията на труд и кадровия дефицит. Организирани бяха и няколко протеста. Въпреки проведените разговори и отправените предложения, устойчиво решение не е постигнато.

В момента нетното възнаграждение на ракетострелците е около 489 евро. Работещите настояват за увеличение на заплатите с 250 евро, както и за реално подобряване на условията на труд и спазване на договореностите по Колективния трудов договор.

На 27 март в подкаст студиото на КНСБ представители на ракетострелците разказаха например, че се налага да носят на рамо вода с кобилица до работните площадки, защото такава няма. В някои от тях пък липсва и ток, достъпът е затруднен, а във фургоните, в които се дават дежурства, температурите са екстремни.

На този фон ИАБГ не е обикновена административна структура, а система с ключова роля за икономиката. България е сред страните с висок риск от градови процеси, а в условията на климатични промени значението на противоградовата защита нараства. Чрез своите 11 полигона и 262 ракетни площадки агенцията защитава милиони декари земеделска продукция, поддържа сложна техническа инфраструктура от полигони, ракетни площадки и радари и осигурява метеорологична информация в реално време. Това е дейност с пряко отражение върху продоволствената сигурност и доходите в селското стопанство.

Парадоксът е, че хората, които поддържат тази система - 786 ракетострелци и 130 висококвалифицирани специалисти в командните пунктове, включително физици, метеоролози, агрономи, техници с инженерно образование и др. - работят при условия и възнаграждения, които не отразяват нито сложността, нито риска на труда им. Данните от синдикалния анализ показват високи нива на работа в рискова среда, сериозно физическо и психоемоционално натоварване и задълбочаващ се кадрови дефицит.

ФНСЗ настоява за незабавно започване на реални преговори и поемане на конкретни ангажименти от страна на компетентните институции. В противен случай ескалацията на действията е неизбежна.

При липса на решение и отговор на поставените искания, протести ще се състоят на полигоните и площадките в цялата страна. Обсъжда се и преминаване към безсрочна стачка.