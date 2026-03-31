Президентът ще участва в празничния галаконцерт за годишнината на НДК

Президентът Илияна Йотова ще бъде гост на празничния галаконцерт по повод 45-годишнината на Националния дворец на културата. Събитието ще се проведе днес от 19 часа в зала 1 на НДК. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

Отбелязването на 45-ата годишнина на НДК се провежда под патронажа на държавния глава. Началото на програмата на честването беше поставено на 25 март с откриването на третото издание на Международния форум за кирилицата, организиран по инициатива на президента Йотова.

Галаконцертът „Симфония на времето" ще събере за пръв път на една сцена Лили Иванова и Софийската филхармония под диригентството на маестро Найден Тодоров.