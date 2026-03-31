53-годишен от Свищов шофирал с 2,46 промила алкохол

Водач, употребил алкохол установиха служители на РУ – Свищов. Тази нощ около 02,00 ч. е получен сигнал в полицейското управление за катастрофирал лек автомобил в крайдунавския град. Изпратеният на мястото полицейски екип е установил водача – 53-годишен местен жител. При проверка за употреба на алкохол, апаратът е отчел 2,46 промила. Той е отказал кръвна проба. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Произшествието е обработено по административен ред. Срещу водача е започнато бързо производство.