"България, такава каквато трябва да бъде - непоколебима в подкрепата си за справедливата борба за свобода на украинския народ!

По реакциите на лидерите на останалите политически сили ще познаете кои са проводници на интересите на Кремъл у нас."

Това написа във фейсбук лидерът на ДСБ Атанас Атанасов малко, след като Министерският съвет разпространи информация за срещата на служебния премиер Андрей Гюров с президента на Украйна Володимир Зеленски и подписаното в Киев споразумение за 10-годишно сътрудничество в отбраната между двете страни.

Публикувахте от Атанас Атанасов в Понеделник, 30 март 2026 г.

Това е усилие, което подпомага евроатлантическата сигурност в целия регион. Същевременно е одобрена и националната ни вноска към механизма на НАТО PURL, което показва солидарност в тежки времена и засилва способностите на Алианса в отбранителната сфера, коментира премиерът Гюров. И изтъкна също значението на сигурността в региона на Черно море. Оценяваме високо способностите на Украйна ефективно да неутрализира атаки, да защитава критичната инфраструктура и да осигурява свободата на корабоплаването, добави още Гюров.

Визитата на служебния премиер предизвика остри реакции във фейсбук и сред останалите политически лидери.

"С подписаното от служебния министър-председател десетгодишно споразумение за сигурност с Украйна служебното правителство продължава традицията на сглобките. То търси да спечели външна благословия, като поема дългосрочни ангажименти от името на България, които покачват рисковете за националната сигурност. Очевидно за ППДБ Конституцията е празна дума", написа Румен Радев.

Публикувахте от Румен Радев в Понеделник, 30 март 2026 г.

"Госпожи и господа министри, българите очакват от вас честни избори и защита от галопиращите цени, а не въвличането ни във война", обърна се Радев задочно към служебното правителство.

"Тази вечер антиинституционалността премина нова граница. Служебен премиер, при действащ парламент и двайсет дни преди избори, подписа с Украйна дългосрочно споразумение в областта на сигурността и отбраната. Изненадващо, без мандат, без дори елементарно обществено обсъждане. Това е акт на върховна политическа безотговорност, по който президент, парламент и политическите сили ще трябва да се произнесат. А ако министър-председателят има все пак някакво чувство за държавност, нека докато е още там, да информира домакините си, че подписът му е под условие на одобрението на българското Народно събрание. Най-добре на следващото", коментира и председателят на БСП Крум Зарков.