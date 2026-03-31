Възрастен мъж загина при пожар във Варна, съобщиха от дирекцията на полицията в крайморския град, пише БТА.
Сигналът за инцидента е подаден тази сутрин около 6:30 часа. На място са изпратени два екипа на дирекцията по противопожарна безопасност. Полицаи са разбили вратата на горящото жилище. Установено е, че мъжът вече е починал, тъй като е вдишал много дим.
Причината за избухването на пожара се изяснява, но основната версия е забравен включен готварски уред.
Случаят се разследва.
БТА припомня, че последният тежък инцидент със загинал във Варненска област бе през януари. Тогава почина 67-годишен мъж от Долни чифлик.