ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

БАБХ сигнализира за замърсяване на река Лесидренск...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22573257 www.24chasa.bg

Председателят на Върховната рада посрещна Рая Назарян в Киев (Снимки)

4812
Руслан Стефанчук и Рая Назарян СНИМКА: Пресцентър на Народното събрание

Председателят на Върховната рада на Украйна Руслан Стефанчук посрещна председателя на Народното събрание Рая Назарян в Киев. Тя ще участва във втората парламентарна Среща на върха в Буча. Това съобщиха от пресцентъра на Народното събрание. 

Олеся Илашчук и Рая Назарян СНИМКА: Пресцентър на Народното събрание

Форумът, организиран от Върховната рада, ще започне с възпоменателна церемония в църквата „Свети Андрей" в памет на жертвите от клането в Буча. В програмата на посещението на председателя на парламента са предвидени и срещи във Върховната рада на Украйна в Киев.

В събитието ще вземат участие председатели и членове на ръководствата на национални парламенти на страни членки на ЕС, Молдова, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, както и на Европейския парламент, Парламентарната асамблея на НАТО и Парламентарната асамблея на ОССЕ.

Сред основните теми, които ще дискутират участниците в срещата, ще бъдат хуманитарните предизвикателства, причинени от продължаващата военна агресия и енергийната сигурност в контекста на атаките срещу критичната инфраструктура на Украйна.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. Найденова-Христова: Дълголетието зависи в най-голяма степен от това как се храним (Видео)