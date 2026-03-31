Наводнена улица "погълна" лека кола в Пловдив, спука се магистрален водопровод

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Без вода са високите етажи в града, не се посочва час на възстановяване на захранването

Цялата предница на лек автомобил пропадна в трап, издълбан от наводнение вследствие на спукан водопровод. Инцидентът е станал тази сутрин, съобщиха за "24 часа" очевидци. Автомобилът е вървял по улица "Ландос" до бензиностанцията "Хаджията Груев", където изведнъж е бил "погълнат" от образувалото се пропадане.

На място се събраха хора, недоволстващи от поддръжката на водопроводната мрежа в района. Те се заканиха да съдят ВиК за щетите, причинени по автомобила.

На сайта на водното дружество пише, че точно там има авария на магистрален водопровод. Това оставя без вода високите етажи на града. Не се посочва час на възстановяване на захранването.

От февруари м.г. шеф на ВиК-Пловдив е Юлиан Ковачев. Той смени инж. Антон Гълъбов, който беше доказан специалист, преди това е бил главен инженер на водното дружество. Ковачев се спряга като човек на един бивш кмет на Пловдив.