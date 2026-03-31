Рецидивист причака млад търновец във вход, удари го и му сви джиесема. За броени часове полицаите го задържаха.

Тази нощ около 2,30 ч. съдействие в полицията е потърсил 26-годишен местен жител. Той обяснил, че във входа на блока си е бил нападнат от непознат, който го ударил и му отнел мобилен телефон. От проведените незабавни действия по разследването е установено, че извършител на деянието е 33-годишен местен жител, известен на полицията и осъждан. Той е установен и задържан в дома си. Мобилният телефон е установен. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.