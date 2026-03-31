Дрогиран шофьор блъсна две коли в Дупница

29-годишен шофьор е загубил контрол над автомобила си и е причинил пътно произшествие, съобщиха от ОДМВР - Кюстендил. Инцидентът е станал в понеделник на ул. "Саморановско шосе". Водачът се е ударил в други два автомобила. Пострадал е 27-годишният шофьор на блъснатия специализиран автомобил „Ивеко", който е настанен в дупнишка болница с комоцио.

На водачите на трите автомобила са направени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества. Резултатът на водача, причинил произшествието, е положителен за употреба на наркотично вещество. Той е задържан. По случая е образувано досъдебно производство в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.