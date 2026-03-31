Министър Янкулов обмисля дисциплинарно наказания и за Емилия Русинова, пътувала с Пепи Еврото зад граница

Министерството на правосъдието е поискало справката за пътуванията на настоящия градски прокурор Емилия Русинова с брокера в съдебната система Петьо Петров - Пепи Еврото. Това стана ясно от думите на зам.-министъра на правосъдието Таня Радуловска преди заседанието на Съдийската колегия на ВСС.

Вчера вътрешният министър Емил Дечев съобщи, че Русинова е пътувала за Северна Македония в една кола с Пепи Еврото през 2021 г. Тогава вече беше известен скандалът "Осемте джуджета".

По думите на Радуловска, ако се окажат верни пътуванията на Русинова с Пепи Еврото, тя ще бъде предложена за дисциплинарно наказание. До момента не е известно какво наказание ще поиска министърът. Не е изключено да бъде освобождаване от съдебната система. Само преди месец Русинова беше избрана за шеф на Софийската градска прокуратура, но още не е встъпила, защото конкурсът се обжалва.

По-рано днес правосъдният министър Андрей Янкулов поиска и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов да бъде дисциплинарно освободен на базата на 6 групи основания, включително изказването му за "Петрохан". 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

