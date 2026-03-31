81-годишен мъж е с опасност за живота, помете го камион, докато пресича

81-годишен пешеходец е пострадал тежко при пътен инцидент във Велико Търново. Произшествието е станало вчера около 09,30 ч. на ул. "Беляковско шосе".

По първоначална информация инцидентът е между товарен автомобил, управляван от 34-годишен от П. Тръмбеш и пресичащият пътното платно възрастен мъж. В резултат но това е пострадал пешеходецът. Той е настанен за лечение във великотърновската болница с опасност за живота.

Водачът е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни. На пешеходеца е взета кръвна проба. Започнато е досъдебно производство.