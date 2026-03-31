Двама бизнесмени осъдени условно, скрили данъци за 27 хил. лв.

Двама бизнесмени са осъдени условно за неплащане на данъци. Състав на Окръжен съд – Благоевград призна за виновни Н. А. К. и Н. Г. К. в това, че като управител и представител на дружество с ограничена отговорност са извършили данъчно престъпление.

С постановения съдебен акт на 51-годишния Н. А. К. и Н. Г. К. е наложено наказание „лишаване от свобода" за срок от 1 г. условно с 3-годишен изпитателен срок. Подсъдимите са осъдени солидарно да заплатят в полза на държавата сумата от 11 708,97 евро.

Мъжете са признати за виновни в това, че през периода 01.01.2017 г. - 31.01.2018 г., в съучастие като съизвършители, в град Благоевград пред ТД на НАП, не са подали декларация п закона за доходите на физически лица и по този начин са избегнали установяването и плащането на данъчни задължения, в общ размер на 26 982 лева, за общо три данъчни периода.

Присъдата може да се обжалва или протестира пред Апелативен съд – гр. София.