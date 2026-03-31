Необходимо е създаването на министерство по водите, което да ръководи управлението на този все по-ценен ресурс. Това пише в своя фейсбук публикация Николай Нанков от ГЕРБ.

"Работата на парче трябва да спре - едни обекти в бизнес плановете на ВиК операторите, чието изпълнение се отразява на цената, други обекти в общинската програма, финансирана от бюджета, трети - в проекти с европейско финансиране, язовири на управление на различни министерства и т.н. За да има трайно преодоляване на проблемите с безводието, трябват умни решения. Затова - едно министерство, което да събере всички дейности. И активни местни власти, които да поддържат добра координация, да посочват приоритети и заедно да се търсят решения.

ГЕРБ винаги е имал ясна визия за управление на ВиК сектора, когато е бил във властта и не е делял общините на "наши" и "ваши". Доказателство за това са няколко общини в област Ловеч, които при активни, работещи и компетентни кметове, в добра координация с централната власт, вече са разрешили проблемите с водата. Като например Троян, Луковит, Летница и Априлци. В Тетевен в близките 3-4 години също ще оставят в миналото грижите с режима на водата.

В самия Ловеч над 70 процента от водопреносната мрежа е ремонтирана по времето, когато ГЕРБ управляваше. След това - нищо. Трябват общи усилия за реконструкция на магистралния водопровод "Черни Осъм" - това е топ приоритетът за разрешаване на проблема с безводието в Ловеч и в съседния областен център Плевен и прилежащите им села. Ние от ГЕРБ-СДС ще се заемем с разрешаването на този проблем.

