Кандев: МВР иззеха над 10 000 евро от мъж, съпричастен към купуване на гласове

В резултат на получена оперативна информация, служители на МВР установиха и иззеха общо 10 150 евро от частен имот и автомобил на мъж, за когото има данни, че е съпричастен към купуване на гласове. Това съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев във Фейсбук.

Кандев посочва, че случаят е от Бяла Слатина. За него е уведомен дежурният прокурор. Работата по документирането на престъплението продължава.

„МВР остава безкомпромисно в противодействието на всякакви опити за манипулиране на вота", заявява Георги Кандев.