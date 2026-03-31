ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЕСКО България изгражда високотехнологичен център з...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22573821 www.24chasa.bg

Кандев: МВР иззеха над 10 000 евро от мъж, съпричастен към купуване на гласове

4080
Служители на МВР установиха и иззеха общо 10 150 евро от частен имот и автомобил на мъж, за когото има данни, че е съпричастен към купуване на гласове. СНИМКИ: Фейсбук на Георги Кандев

В резултат на получена оперативна информация, служители на МВР установиха и иззеха общо 10 150 евро от частен имот и автомобил на мъж, за когото има данни, че е съпричастен към купуване на гласове. Това съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев във Фейсбук.

Кандев посочва, че случаят е от Бяла Слатина. За него е уведомен дежурният прокурор. Работата по документирането на престъплението продължава.

„МВР остава безкомпромисно в противодействието на всякакви опити за манипулиране на вота", заявява Георги Кандев.

🔺 Поредна акция и арест срещу престъпленията, свързани с изборния процес. В резултат на получена оперативна информация...

Публикувахте от Георги Кандев в Вторник, 31 март 2026 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. Найденова-Христова: Дълголетието зависи в най-голяма степен от това как се храним (Видео)