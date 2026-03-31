Община Благоевград дава на държавата единствен път до курорт .

Общински съвет – Благоевград прие решение за стартиране на процедура за промяна на собствеността на пътя Благоевград – Бистрица – Бодрост – „Картала" от публична общинска в публична държавна собственост. Предложението, внесено от кмета Методи Байкушев, е мотивирано от обективно нарасналото значение на пътя и повишената му транспортна натовареност.

Пътят, с дължина над 29,4 км, осигурява връзката на областния център със с. Бистрица, курортната местност „Бодрост" и местността „Картала", както и достъп до ключови природни и туристически обекти, сред които Национален парк „Рила" и резерват „Парангалица". В мотивите към предложението се посочва, че трасето изпълнява функциите на маршрут от държавен интерес, тъй като осигурява транспортна връзка с курортни и защитени територии от национално значение и обслужва интензивен туристически поток през цялата година.

Предложението е мотивирано и с това, че пътят е единствената директна автомобилна връзка от Благоевград към високопланинската част на Рила, включително към ски зона „Картала" и курорт „Бодрост", което обуславя ясно изразена сезонна натовареност както през зимния, така и през летния туристически сезон. Това води до необходимост от осигуряване на високо ниво на поддръжка, зимно почистване и безопасност на движението.

В предложението се подчертава, че необходимите дейности по реконструкция, укрепване, отводняване и повишаване на пътната безопасност изискват значителни финансови и технически ресурси, които надхвърлят възможностите на общинския бюджет. В тази връзка преминаването на пътя в републиканската пътна мрежа ще създаде условия за по-ефективно управление на инфраструктурата, повишаване качеството на поддръжката и осигуряване на възможности за финансиране със средства от държавния бюджет и европейски програми.

С приетото решение Общински съвет – Благоевград възлага на кмета да предприеме необходимите действия за стартиране на процедурата, включително изготвяне и внасяне на мотивирано предложение до Агенция "Пътна инфраструктура", както и съгласуване на последващите стъпки съгласно действащото законодателство. Окончателното решение за промяната на собствеността се приема от Министерски съвет.