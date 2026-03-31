Мъж се опита да подпали къщата на свой съселянин

51-годишен направи неуспешен опит да подпали дома на свой съселянин в чернооченското село Минзухар. Мъжът влязъл в къщата с туба бензин в понеделник към 16 часа. Разлял запалимата течност, но бил спрян от обитателите на дома точно преди да драсне клечката. Извиканите на място полицаи задържали подпалвача за 24 часа. По случая е образувана проверка за опит за палеж.

Между семейството на задържания и това на собственика на къщата има вражда от години. Отношенията между двете фамилии се влошили още от времето на дядовците им, твърдят жители на Минзухар. Те не помнят как точно какъв е конкретния повод за враждата, но в цялото село знаят, че двете семейства не се понасят.