Разкриха наркооранжерия в село Луково. Задържан е чужденец, издирван от Интерпол (Снимки)

На 28 март е проведена специализирана полицейска операция от отдел „Противодействие на контрабандата" в ГДГП и РДГП-Кюстендил. Полицейските действия са осъществени след няколкомесечна оперативна работа. Граничните полицаи са извършили проверка на имот в село Луково, общ. Своге. В две помещения те са установили високотехнологично наркопроизводство с 96 растения марихуана. Мястото е оборудвано с напоителни и климатични системи, пригодени за сушене и обработка на наркокултурата, съобщиха от полицията. СНИМКА: МВР

На адреса са задържани трима мъже, единият от тях е 32-годишен гражданин на Република Северна Македония. СНИМКА: МВР

Граничните полицаи са установили, че чуждият гражданин е обявен за издирване от Интерпол - Скопие за престъпления, свързани с наркотични вещества, с мярка арест с цел екстрадиция. На адреса е намерена и неистинска българска лична карта, която вероятно се ползва от него. СНИМКА: МВР

Уведомена е районната прокуратура., образувано е досъдебно производство. Чужденецът е привлечен в качеството на обвиняем и му е взета мярка за неотклонение задържане под стража до 72 часа. Работата по случая продължава.