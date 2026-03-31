Работник е с изгаряния след трудова злополука в асфалтова база в Русе

63-годишен работник пострада при трудова злополука в Русе, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 30 март в асфалтова база - в района на кв. „Средна кула".

Мъжът е пострадал при почистване на смесител за битум и асфалт. В хода на работния процес се е наложило нагряване с горелка, като при извършването на тази дейност, мъжът се е намирал върху стълба, разположена под съоръжението.

В даден момент дрехите му са се възпламенили, вероятно вследствие на попаднали върху тях битумни материали, при което той е скочил от дървената стълба.

Той е получил фрактура и изгаряния по краката. По случая се води разследване.